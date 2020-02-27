27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ'da güzel sanatlar öğrencisi hastanenin kantin duvarına Türkiye'nin kahramanlarını resmetti
Tekirdağ'da güzel sanatlar öğrencisi, okuduğu üniversitenin uygulama hastanesinin duvarına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aralarında Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de bulunduğu Türkiye kahramanların resimlerini çizdi.
TNKÜ Araştırma ve Sağlık Uygulama Hastanesi kantini duvarını ilk gördüğünde, bir tuvale benzettiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Seda Nur Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için yaşamını hiçe sayan kahramanların resimlerini çizdiğini söyledi.
Yıldız, "Burası insanların sıklıkla girip çıktığı bir yerdi. Ben de ülkemize değer katmış canını feda etmiş kahramanlarımızı resmetmek istedim. Daha sonra ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Eren Bülbül, Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Sabiha Gökçen, Zübeyde Hanım, Nene Hatun ve Gaffar Okan'ı resmettim. Onlar Türkiye'nin kahramanları." dedi.
Çalışmasını yaklaşık bir ayda tamamladığını belirten Yıldız, "Bu kahramanların akıllarda ve gönüllerde sürekli kalmasını istedim. İnsanların onlara baktıkça yaptıkları fedakarlıkları hatırlamalarını istiyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Kantine her gelen duvara bakıyor." ifadelerini kullandı.
Kantin işletmecisi Muhammed Enes Albayrak da resmi görenlerin çok büyük gurur ve mutluluk yaşadığını dile getirdi.
Herkesin resimlerin önünde fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Albayrak, "Burada resmi bulunan kahramanlarımızın değeri çok büyük. Ülkemiz için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağız. İnsanlardan muhteşem tepkiler alıyoruz. Buraya günde yaklaşık 2 bin 500 insan girip çıkıyor. Resme baktıklarında gurur duyuyorlar." diye konuştu.
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