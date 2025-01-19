Tekirdağ'da gün batımında muhteşem görüntü: Kızıl ve beyazın dansı

Tekirdağ'da gün batımında muhteşem görüntü: Kızıl ve beyazın dansı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gün batımında gökyüzünde beliren kızıl tonlar, beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

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Güneşin ışıklarının kar yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan bu eşsiz manzara, doğanın güzelliklerini en etkileyici şekilde yansıttı.

Manzarayı izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni uzun süre seyrederken, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak kareler ortaya çıktı.

Göz kamaştıran bu doğal atmosfer, ilgi görürken muhteşem bir atmosfer ortaya çıktı. Güneşin tamamen batması ile görsel şölen yerini zifiri karanlığa bıraktı.