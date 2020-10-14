Tekirdağ'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şarköy ilçesinden kent merkezine gelen bir otomobilde FETÖ üyesi şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde durdurdukları araçtaki A.T, Ü.K, R.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. A.T, Ü.K, ve R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.