Tekirdağ'da görevli sağlık çalışanı, Çorum'da yaşayan annesinin gününü görüntülü telefonda kutladı

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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerin iletişime geçmesi üzerine, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, anne Zeliha Ceylan'ın çalıştığı fabrikaya giderek oğlunun annesine aldığı hediyeyi ulaştırdı.Daha sonra Ceylan, annesiyle görüntülü konuştu, Anneler Günü'nü kutladı. Oğlunu 3 aydır göremeyen anne telefonda görünce göz yaşlarına hakim olamadı.Onay Ceylan da gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bir Anneler Gününü annesinden ayrı geçirdiğini belirtti.Salgın nedeniyle memleketine gidemediği için ailesiyle görüşemediğini anlatan Ceylan, ananesini çok özlediğini söylediİlk defa böyle bir kutlama oldu diyen Ceylan, "Çok teşekkür ediyorum. Annemi de çok seviyorum. Diğer anneler günlerinde hep yanında oluyordum. İlk defa böyle bir anneler günü kutlaması oldu. Belki sarılamadım anneme ama bu kutlama benim için çok anlamlı oldu." şeklinde konuştu.İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ise salgın sürecinde bütün sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade ederek, sağlık çalışanların başta olmak üzere bütün annelerin gününü kutladı.Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da bu güzel günde anne ve oğlunu görüştürüp, onların yüzlerini güldürdükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.