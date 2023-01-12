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Tekirdağ'da görevli doktor Aslıhan, evinde ölü bulundu

Tekirdağ'da, Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Aslıhan Uzun (49), evinde ölü bulundu

Giriş: 12.01.2023 - 21:51 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da görevli doktor Aslıhan, evinde ölü bulundu
Tekirdağ'daki doktor evinde ölü bulundu
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DHA

Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı doktor Aslıhan Uzun'dan haber alamayan yakınları, Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti. Eve giren yakınları, Uzun'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktor Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk annesi Aslıhan Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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