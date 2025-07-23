Göletin seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü aktaran Borucu, "Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı. Çok sayıda balık kıyıya vurdu. Göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak içinde kullanıyorduk. Bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz" dedi.