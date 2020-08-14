Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Karatepe mevkisindeki tesisin çöp toplama deposundan alevler çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, gazetecilere, yangının ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.

Sarılı, yangının kontrol altında olduğunu, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.