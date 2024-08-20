Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem alan ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'nde yer alan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem alan ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.