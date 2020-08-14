Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı.

Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkiindeki katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.