Tekirdağ'da gaz sızıntısı şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi
Muhittin Mahallesi Doruk Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında daireden gaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye etti.
Gerekli çalışmaların ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine müsaade edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.