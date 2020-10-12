Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu ilçedeki iki otele operasyon düzenledi.

Operasyonda 16'sı yabancı uyruklu kadın, 36 kişi gözaltına alındı. Otellerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 16 kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Diğer 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.