Tekirdağ'da elinde torpil patlayan çocuk yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki çocuk elindeki torpilleri ateşledi. Torpillerin patlamasının ardından çocuğun vücudunda yanıklar oluştu
Giriş: 06.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:20
Kemalettin Mahallesi Pazarcık Sokak'ta K.S. (13), elindeki torpilleri ateşledi. Torpillerin patlamasının ardından çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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