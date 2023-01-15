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Tekirdağ'da drift atan yabancı plakalı aracın sürücüne 20 bin 342 lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3 yol ayrımında drift atarken mahalle bekçilerine yakalanan Bulgaristan plakalı aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası kesildi

Giriş: 15.01.2023 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da drift atan sürücüye 20 bin lira ceza - Güncel haberler
İHA

Tekirdağ'da drift atan yabancı plakalı aracı sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi'nin kesiştiği 3 yol ayrımında bir aracın drift attığını fark etti.

Aracın peşine düşen bekçiler, Bulgaristan plakalı araçla sürücüsünü Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde durdurdu. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından O.Y. isimli sürücüye drift atmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, işlemlerin ardından araç da sahibine teslim edildi.

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