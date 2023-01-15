İHA

Tekirdağ'da drift atan yabancı plakalı aracı sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi'nin kesiştiği 3 yol ayrımında bir aracın drift attığını fark etti.

Aracın peşine düşen bekçiler, Bulgaristan plakalı araçla sürücüsünü Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde durdurdu. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından O.Y. isimli sürücüye drift atmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, işlemlerin ardından araç da sahibine teslim edildi.