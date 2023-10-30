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        Haberler Gündem Tekirdağ'da devrilen tankerin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Tekirdağ'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:08
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        Devrilen tankerin sürücüsü öldü
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        F.T'nin (34) kullandığı tanker Yakuplu Mahallesi yakınlarında devrildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri devrilen tankerin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi vinç yardımıyla tankerin kaldırılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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