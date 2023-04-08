Dere yatağında cansız beden bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Arıtma Tesisi yakınında bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde iş kıyafetleri bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.