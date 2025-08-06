Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 19:06 Güncelleme: 06.08.2025 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilik duyurdu! 4 gün denize girmek yasak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle söz konusu ilçelerdeki plajlarda bugün, Saray ilçesinde ise 4 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa