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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:59
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        Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
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        Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

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