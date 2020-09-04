Tekirdağ'da çıkan yangın sonucu ahşap metruk bina kullanılamaz hale geldi

Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.