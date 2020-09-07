Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D-100 kara yolunun İstanbul-Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

,Mesut Karaduman