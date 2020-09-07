Tekirdağ'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D100 kara yolunun İstanbul-Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 itfaiye ekibi ile müdahale edildi.Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.