Tekirdağ'da bir şüphelinin yuttuğu uyuşturucu midesinden çıkarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ Konutları önünde U.A'yı durdurdu.

Kimlik kontrolü yapılan şüpheli, üzerindeki uyuşturucuyu teslim edeceğini söyledikten sonra ani bir hareketle folyo içindeki metamfetamini yuttu.

Hastaneye götürülen şüphelinin midesindeki uyuşturucu doktorlar tarafından çıkarıldı.

Üst aramasında uyuşturucu içme düzeneği bulunan U.A, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.