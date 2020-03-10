Tekirdağ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Çam Sokak'ta tartıştığı M.K'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan Recep A, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen M.K. ile Recep A, 7 Mart'ta Çam Sokak'ta tartışmaya başlamış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Recep A. tabancayla M.K'ye ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçmıştı.

Yaralı M.K, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.