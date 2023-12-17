Tekirdağ'da bir kişinin parasını gasp eden 3 kişi tutuklandı - Güncel haberler

Tekirdağ'da bir kişinin parasını gasp eden 3 kişi tutuklandı - Güncel haberler

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Edinilen bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.O. (23) sosyal medya aracılığıyla tanıştığı M.K, C.P.K. ve E.İ'yi evine davet etti.

M.O'nun evine gelen M.K, C.P.K. ve E.İ. bir süre sonra bıçakla tehdit ederek M.O'ya telefon bankacılığı üzerinden kredi çektirdi.

M.O. çektiği 70 bin lirayı şüphelilerin hesabına aktardı. Daha sonra 3 şüpheli evden ayrıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan M.O, şüphelilerin bulunmasını istedi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası M.K, C.P.K. ve E.İ'yi saklandıkları evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.