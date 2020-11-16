Tekirdağ'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Yakup Yüksel'in (34) Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren polis, N.T, S.T, M.M. ve M.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.T. ve M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasına çalışılıyor.

Yakup Yüksel, 14 Kasım'da Yakamoz Sokak'ta yürürken silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.