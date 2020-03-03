İHA

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde yürüdüğü sırada S.K. (31) isimli gencin elindeki pompalı av tüfeği ateş aldı. Kazara bacağından yaralanan genç adamı, bir süre sonra eve gelen babası fark etti.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Yaralı genç, hastaneye getirildiği esnada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi. İHA'nın haberine göre; olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.