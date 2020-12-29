İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde L.K'nin evinde yaptığı aramada 500 litre sahte içki, tüfek, 2 tabanca ve mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan L.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.