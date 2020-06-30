Tekirdağ'da bir çoban gölette ölü bulundu

Göçerler Mahallesi'nde bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Asadullah Murad (21),hayvanlarını otlatmaya çıkardı.

Bölgedeki başka bir çoban, Murad'ın baktığı hayvanların başıboş gezdiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından Murad'ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma dalgıçlarınca bölgedeki bir gölette yapılan aramada genç çobanın cesedine ulaşıldı.

Murad'ın cesedi, otopsi için Saray Devlet Hastanesi morguna gönderildi.