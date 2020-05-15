Tekirdağ'da bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu 34 NF 8820 plakalı otomobilde yaptığı aramada, bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A, B.K. ve B.Ç.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.