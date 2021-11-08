Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Veliköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Orhun Yiğit, yönetimindeki 22 AAS 731 plakalı motosikletin kontrolünü yitirip, bariyerlere çarptı. DHA'nın haberine göre; şiddetli çarpmayla yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yiğit, kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.