Tekirdağ'da ayrıldığı kadını ve kızını öldüren kişi, hayatını kaybetti

AA

Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan (37) ile kızı Esila Turan'ı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Murat Kork (37),ağır yaralı kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Hatice Turan ile daha önce dini nikahlı olduğu ve birlikte yaşadığı Murat Kork arasında 12 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Murat Kork evin önünde önce Turan'ı sonra da kızı Esila'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan Kork, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.