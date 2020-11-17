Tekirdağ'da Avrupa'ya geçmeye çalışan 22 sığınmacı yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

F.Ş. idaresindeki 34 BHF 393 plakalı araçta yapılan kontrolde 4 Suriye, 3 Mısır, bir İran ve bir Afganistan uyruklu toplam 9 sığınmacı yakalandı.

Ekiplerce durdurulan M.G. yönetimindeki 34 CLG 803 plaka araçta ise 5 Mısır, 3 Suriye, 3 Afganistan ve iki Irak uyruklu toplam 13 sığınmacı yakalandı, iki bot ele geçirildi.

Sürücüler F.Ş. ve M.G. gözaltına alındı.