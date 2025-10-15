Habertürk
        Tekirdağ'da apartmanın otoparkında çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'da apartmanın otoparkında yangın çıktı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 20:39 Güncelleme: 15.10.2025 - 20:39
        Apartmanın otoparkında yangın çıktı
        Yeşim Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından çıkan yangın park halindeki başka bir araca sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri apartmandaki 14 kişiyi tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
