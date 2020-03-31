Tekirdağ'da ambulans şoförü pazarda bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti

Şehit Uzman Çavuş Selim Vural'ın ağabeyi Ramazan Vural, semt pazarında alışveriş yaparken yerde altın kolye buldu.

Kolyeyi, sahibine verilmek üzere pazarda görevli zabıta ekiplerine teslim eden Vural, "Kardeşimi bu devlete şehit verdik. Boğazımızdan haram lokma geçmez. İnşallah sahibi çıkar da teslim edilir." dedi.

Zabıta ekipleri de Vural'a teşekkür etti.