Tekirdağ'da 6 ton ayçiçeği çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde Akgün Sabancı'ya ait evin önündeki traktörün römorkundan yeni biçilmiş 6 ton ayçiçeği çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri ile lastik izlerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Berkay B. ve Hakan Ç. olduğunu tespit etti.

Bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.