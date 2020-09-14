İHA

İddiaya göre, Pazartesi günleri kurulan semt pazarında alışverişe çıkan Ş.A. (55),öfkeli bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Karın ve kalça kısmına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ş.A. “Pazaryerinde yürürken ansızın önüme çıkarak beni karın ve kalçamdan bıçakladı” diye konuştu.

Olayın şüphelisi K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.