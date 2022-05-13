Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde bir tıra şüpheli kişilerin bindiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler tırdaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.