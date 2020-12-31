Tekirdağ'da 4 günlük kısıtlamada "evlere çiçek servisi" yapılabilecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, kentte 31 Aralık saat 21.00 ila 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kararlar alındı.
Buna göre, 31 Aralık Perşembe günü 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü 10.00'a kadar Hıfzıssıhha Kurulları, simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama veya toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanları belirleyecek, buralara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak ve bu yerlere girişi engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirleri alınacak.
Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca vatandaşların bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının tam gün uygulanacağı günlerde sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00 ila 17.00 arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
Karar kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak'ta cuma namazına gitmek isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
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