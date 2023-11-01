Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

Tekirdağ'da 4 bin 660 litre etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde 4 bin 660 litre etil alkol, kimyasal ayrıştırma makinası ve dolum makinası ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.