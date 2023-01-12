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Tekirdağ’da 306 tesise 37 milyon lira çevre kirliliği cezası uygulandı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde çevre kanununa aykırı faaliyette bulunan 306 tesise toplamda 37 milyon lira idari para cezası uygulandı

Giriş: 12.01.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da 306 tesise 37 milyon lira kirlilik cezası
İHA

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak mesai içi ve dışı saatlerde ani, şikâyete esas ya da planlı olmak üzere geçen yıl boyunca denetimler yapıldı.

Bir yılda gerçekleştirilen toplam 3 bin 15 adet denetim sonucunda, çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen toplam 299 adet tesis hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

105 adet su kirliliği konusunda, 82 adet hava kirliliği konusunda, 55 adet atık konusunda, 21 adet ÇED konusunda, 21 adet egzoz konusunda, 6 adet toprak kirliliği konusunda, 4 adet sıfır atık konusunda, 3 adet BEKRA konusunda olmak üzere toplamda 299 adeta tesise 36 milyon 272 bin 40,79 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 67 adet tesis için de faaliyet durdurma kararı verilirken, ayrıca bakanlıkça Tekirdağ’da bulunan 6 adedi su kirliliği ve 1 adedi de atık konusunda olmak üzere toplam 7 işletme hakkında 920 bin 38,00 TL idari para cezası uygulandı. 1 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

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