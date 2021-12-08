İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve sahte içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 300 litre sahte içki ile 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ş.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.