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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:43
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        Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin evinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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        #tekirdağ haberleri
        #sahte içki
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