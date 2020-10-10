Tekirdağ'da 12 ruhsatsız silah ele geçirildi

AA

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros ve Karahalil mahallelerindeki bazı adresler ile araçlarda arama yaptı.

Aramada 5'i kurusıkıdan bozma 6 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1192 tabanca fişeği, kurusıkıdan bozma tabanca yapımında kullanılan tezgah ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D, E.Ç. ve B.A.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.