DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen hafta perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'si entübe 15 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

DHA'nın haberine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sahte içkiden geçen hafta üzücü olaylar yaşandığını belirterek, sahte içkinin insan sağlığına zarar verdiğini kaydetti.

Gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konuya değinen Yıldırım, "Geçen hafta alkol zehirlenmesi ile hastanelere gelen vatandaşların sayesinde hadiseyi öğrenmiş olduk. Emniyet ve jandarma olarak hemen faaliyetlere başladık. Sorumluları hemen yakalayıp adliyeye çıkarttık. Geçen hafta sahte içkiden zehirlenme ile ilgili 29 kişi geldi. Bunlardan ne yazık ki 7 kişiyi kaybettik. 15 vatandaşımızın tedavileri hastanede devam ediyor. Bunların içerisinde entübe olanlarda var. İnşallah kurtulurlar. Tedavisi tamamlanan 7 vatandaşımızda hastanelerden taburcu oldu" dedi.

'26 AYRI ADRESE OPERASYON YAPILDI'

Yıldırım, bu tür üzücü olayların yaşanmamasını ümit ettiklerini ifade ederek, "Biz vatandaşlarımızı korumak mecburiyetindeyiz. Elde ettiğimiz delillerle 26 ayrı adrese operasyon yapıldı. Burada yakalanan kişiler savcılığa çıkartıldı ve 6 kişi tutuklandı. İçki zehirlenmesinde sonra yapılan çalışmalarda 1 tona yakın kaçak el yapımı alkol yakaladık. 100 kilonun üzerinde de etil alkol yakalandı. Bunu da yakalamasak onu da alkollü içkiye çevirip belki de başkalarının da zehirlenmesine sebebiyet vereceklerdi. Bu anlamda ihbarlar çok önemli. Her şeyin kaçağı kötü. İçkinin de kaçağı kötü çünkü zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Kaçak içki ve malzeme üreten herkesle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.