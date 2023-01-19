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Haberler Gündem Tekirdağ Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Çorlu'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 19.01.2023 - 23:08 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi´nde ev ve iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Ev ve iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yapılan aramada 1 kilo 750 gram skunk, 71 gram kokain, 75 adet uyuşturucu hap, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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