Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, M.N.E'nin kullandığı 34 AAT 34 plakalı cip, Bölge Trafik Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Burak K. ve Ahmet K. idaresindeki araçlara çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücüler M.N.E, Burak K. ve Ahmet K. sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kazayı son anda atlattığı görülüyor.