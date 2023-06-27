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Tekirdağ bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Tekirdağ Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 28 Haziran 2023 Tekirdağ Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Kurban Bayramı geldi çattı. Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı, 27 Haziran Salı Arefe günü olarak kutlanacak ve 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arası eda edilecek. Tekirdağ bayram namazı saati vakti ve sünnet-i müekkede olan Kurban Bayramı namazı camide kılmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Tekirdağ bayram namazı saati açıklandı. İşte, 28 Haziran Tekirdağ Kurban Bayramı namaz saati...

Giriş: 27.06.2023 - 19:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müslüman alemi için en değerli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edilecek. Bu mübarek günde namaz ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, namaz vakitlerini sorgulamaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre il il bayram namazı saati belli oldu. İşte, Tekirdağ Kurban Bayramı namaz vakti...

  • TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Tekirdağ'da Kurban Bayramı namazının saat 06.16'da kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı 

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı 

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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