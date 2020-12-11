Balıkçı tezgahlarının yeni değerlisi çinekop

Marmara'da avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda kilosu 50 - 60 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında ilk sırada yer alıyor.Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun palamutla başladığını ve şimdi balıkçıların ağlarına çinekop takıldığını söyledi.
Pehlivanoğlu, bu aylarda vatandaşların daha çok mevsim balıklarını tercih ettiğini belirterek, "Balıkçılarımız bu aralar daha çok çinekop bununda yanında sarıkanat ve hamsi avlıyor. Vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen balık bu günlerde çinekop oluyor. Tezgahlarda herkesin cebine uygun fiyatlarda balık bulunuyor. Herkesin afiyetle yiyeceği taze balıklar tezgahlarda mevcut." dedi.
Balıkçı Hasan Erol, havaların soğumasıyla balıkların daha da lezzetli hale geldiğini dile getirdi.Balık çeşidinin çok olmasının vatandaşları da sevindirdiğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:
"Çinekop satışlarımız gayet güzel. Vatandaşlar balıktan vazgeçmiyor. Bunun yanında hamsi ve istavritte tercih ediliyor. Bu ay en lezzetli balıklar çinakop ve sarıkanat diyebiliriz. Balığın iriliğine göre fiyatlar da değişiyor. Izgara ve fırın için çinekop tercih ediliyor. Balık fiyatları normal herkesin bütçesine uygun fiyatta balık var."
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