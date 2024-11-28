Tekin ile İmamoğlu arasında kreş polemiği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş tartışmalarıyla ilgili dün yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Tekin açıklamasında, "Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Birlikte hareket ettiği terör gruplarından esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Sayın Özgür Özel’in tartışmaya girme biçimi de tuhaf. Ben Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Şuursuz tartışmasını kendisi başlattı. Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum.

REKLAM advertisement1

REKLAM "ÖZGÜR ÖZEL'E ACIYORUM" "Şuursuzluk partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Laiklik tartışmasını eğer şuuru olsaydı benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım bütçe komisyonundaki CHP’li milletvekillerinin şov yaparcasına yaptıkları açıklamalara benim cevap verme hakkım olduğunu ve bu hakkı verdiğimi görürdü. Haydi partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan biteni bilmiyor. Haberdar olmadığı için ben onu şuursuzlukla itham ediyorum. Çünkü partiniz içinde kimlerin ne konuştuğunu bilmiyorsunuz. Ona tavsiyem partisinin içindeki kendisine yönelik tartışmalara baksın."

"BELEDİYELERİN ANAOKULU FAALİYETİ YÜRÜTME YETKİSİ YOK" Kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları söyledi: "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret. Bakanlık denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu."

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Bakan Tekin'in açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Bir Milli Eğitim Bakanı adam gibi okul der mi ya? Ülkede hangi okullar adam gibi ya da adam gibi değil? Bir Milli Eğitim Bakanı böyle konuşur mu? Benim İstanbul Üniversitesi orada işte. 500 küsur yıllık okul. Mezunlarına buradan selam yolluyorum. Yani mezuniyetime katakulli diyor. Biz katakulliyi kime kullandıklarını biliyoruz. 10 yıl kadar önce, 12-13 yıl kadar önce, 14 yıl kadar önce, 15 yıl kadar bu memleketin onurlu subaylarına katakulliyi kim söylüyordu biliyoruz. Abilerinden bunları öğrenmiş sayın bakan. Ama ben bir şey daha anlatayım. Kuralsızlık adına maliye bakanına da bu gönderme olsun. Bir çevrenize bir bakın. Özel konulara girmek istemem ama hani benim damarıma fazla dokunuyorlar."

"Seni oraya atayanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela. Bir, Yusuf Bey bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda, kalmadı. Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kararnameyle 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları. Bize, bize hak hukuk hatırlatıyorlar. Utanın ya, yani bari konuşurken utanın. Bir aynaya bakın, utanın. Utanma yok ki sizde. Çünkü her şeyi kolay elde etmişsiniz. Biz tırnaklarımızla elde ettik."