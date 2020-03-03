Tekfen Vakfı'nca hazırlanan "Anadolu'nun Kuşları" kitabı satışa sunuldu

AA

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun zengin flora ve faunasını kayıt altına alma amacıyla daha önce Anadolu topraklarında yetişen yüzlerce çiçeği tek bir külliyatta toplayan Tekfen Vakfı, aynı amaçla "Anadolu'nun Kuşları" adlı 432 sayfalık yeni bir kitap daha yayımladı.

Ödüllü doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay'ın yıllar içinde çektiği binlerce kare arasından seçilen fotoğraflarla hazırlanan kitapta, Anadolu'nun semalarında yaşayan ya da göçen 310 kuş türüne ait 373 farklı fotoğraf yer alıyor.

"Doğaya ithaf edilen bir miras" olarak tanımlanan kitap, Anadolu kuşlarının ve yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Dünyada kuş meraklılarınca kabul gören Clements Listesi sıralamasını takip eden "Anadolu'nun Kuşları" kitabı, Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye'de ve yurt dışında kitap evleri aracılığıyla ve online satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, Tekfen Vakfı olarak Türkiye'nin doğal miraslarını yarınlara Türkçe bir kaynakla aktarmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kalafat, 2006'da yayımladıkları "Anadolu'nun Çiçekleri" ile Türkiye'nin el değmemiş bölgelerinin bitki örtüsü zenginliğini olağanüstü bir görsellikle sunmayı hedeflediklerini aktararak, "Bugün ise Anadolu'nun Kuşları kitabıyla Anadolu'da yaşayan, üzerinden uçan veya göç eden ya da burada yuvalayan 310 kuş türünü ele alıyoruz. Bu kitapla yine Anadolu'nun zenginliğini, yarınlara aktarmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Fatih Orbay ise "Bugün baktığımızda sadece İstanbul'da 3 bin 500 kuş türü olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise 10 bine yakın kuş türü var. Türkiye aynı zamanda 3 bitki coğrafyasının 3'ünün de bir arada bulunduğu dünyadaki tek ülke. Kısacası Türkiye müthiş zenginliklere sahip fakat bu zenginliğinden çoğumuzun haberi yok. Bunu bu ülkede tanıtmak ve bu ülkede yaşayan insanlara anlatmak lazım. Anadolu'nun Kuşları kitabıyla da bunu yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.