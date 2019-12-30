30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burada konuşan Tekfen Vakfı Başkan Yardımcısı Reha Yolalan, vakfın, kurulduğu 1999 yılından bu yana, kurucu ortaklarından aldığı feyz ile daha iyi bugünler ve sürdürülebilir yarınlar için canla başla çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Yolalan, vakfın başlıca faaliyetinin, ülkenin en önemli ihtiyacı, derdi, eksiği ve yegâne çıkış yolu olan eğitim olduğunu vurgulayarak, "Burs programımız aracılığı ve “ağaç yaşken eğilir” inancıyla, 20 yıldır genç beyinlerin gelişimine destek veriyoruz. Yılda 550 başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciye, öğrenimleri boyunca burs sağlıyoruz. Bugüne değin mezun ettiğimiz gençlerin sayısı 3 bin’li rakamlara ulaştı. Tekfen bursiyerleri, iş hayatlarına da daha donanımlı başlamaları için Tekfenli ağabey ve ablalarından mentorluk alıyor, Tekfen Grup Şirketleri’nde staj yapıyorlar." diye konuştu.
Nadide bir mekanda buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yolalan şunları kaydetti:
"Buluşmamızı burada yapmamızın sebebi sadece güzelliğinden ötürü değil. Türkiye’de eğitim denilince akla gelen kurumların en başında olan Boğaziçi Üniversitesi ile tarihi bir bağımız var. Kurucu ortaklarımızdan ikisinin bu duvarlar arasında yetişmiş olması, Tekfen’in bugünlere gelmesinde hakkı ödenemez bir katkısı vardır. Bu nedenle, bir nebze olsun bunu geri ödemek üzere, belki de geç kalınmış olsa da bu yıl itibarıyla çok yönlü destek ve işbirliğine start verdik.
Benim için şahsen, mezunu, öğretim görevlisi ve Vakfı’nın mütevelli üyesi olduğum Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’na bağış yoluyla katkıda bulunmak, ismi ‘teknoloji’ ve ‘fen’ sözcüklerinden oluşan bir kurum için en doğru seçimdir. Bilimin merkezinde olduğu bir kuruma güç katmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Aynı şekilde rahmetle andığım kurucu ortaklarımızdan Feyyaz Berker’in adını taşıyan Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Serisi’ni de, bu eğitim döneminde başlatmış olmaktan mutluluk duyuyor, serinin ilkinde bilim insanı, astrofizik hocası Feryal Özel’i dinledikten sonra, yeni ufuk açıcı konuşmacıları heyecanla bekliyoruz."
Özel çocukların hizmetine sundukları okulu ülkeye kazandırdıklarını belirten Yolalan, "Otizmli çocukların eğitim aldığı Ceyhan Pamukeli’ndeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi, açıldığı 2013 yılından bu yana gözbebeğimiz oldu. Okulumuzun müdürü sevgili Sabiha Eğin de bugün aramızda, kendisine olağanüstü emekleri için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Gecede Tekfen Filarmoni Orkestrası solistleri mini bir konser verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!